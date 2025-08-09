Obras en Río Santiago interrumpen riego a productores por dos meses

Las obras hidráulicas en el Río Santiago, sumadas al desfogue de agua por esta vialidad tras las lluvias recientes, afectaron a productores de diversos ejidos, quienes vieron interrumpido su sistema de riego durante cerca de dos meses.

El director de Fomento Agropecuario, Octaviano Velázquez Castro, explicó que en ejidos como San Isidro, Las Margaritas, La Jaloma, Palma de la Cruz, Cándido Navarro y el Ejido Soledad es común el uso de aguas grises o residuales para cultivos de forraje como alfalfa y maíz, destinados al autoconsumo ganadero.

Sin embargo, el caudal proveniente de la presa San José destruyó los canales tradicionales de riego por gravedad.

Ante esta situación, el Ayuntamiento, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y los productores, instala cárcamos de rebombeo para sustituir el sistema de gravedad, ya que el nuevo nivel del cauce impide que el agua fluya naturalmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Velázquez destacó que, aunque el Ejido Soledad es el único con dotación regulada mediante tandeos del Río Santiago, otras comunidades agrícolas siguen en proceso de regularización para el uso de aguas tratadas.

Actualmente, las labores de riego se han reanudado, pero continúan bajo vigilancia para prevenir nuevas interrupciones.

Te puede interesar: Desmantelan "cárteles inmobiliarios": detenidos por extorsión y fraude