logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Obras en Río Santiago interrumpen riego a productores por dos meses

Productores de SGS instalarán un cárcamo de bombeo y sustuirán el sistema de riego

Por Flor Martínez

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Canales dañados por obras y lluvias

Canales dañados por obras y lluvias

Las obras hidráulicas en el Río Santiago, sumadas al desfogue de agua por esta vialidad tras las lluvias recientes, afectaron a productores de diversos ejidos, quienes vieron interrumpido su sistema de riego durante cerca de dos meses.

El director de Fomento AgropecuarioOctaviano Velázquez Castro, explicó que en ejidos como San IsidroLas MargaritasLa JalomaPalma de la CruzCándido Navarro y el Ejido Soledad es común el uso de aguas grises o residuales para cultivos de forraje como alfalfa y maíz, destinados al autoconsumo ganadero.

Sin embargo, el caudal proveniente de la presa San José destruyó los canales tradicionales de riego por gravedad.

Ante esta situación, el Ayuntamiento, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y los productores, instala cárcamos de rebombeo para sustituir el sistema de gravedad, ya que el nuevo nivel del cauce impide que el agua fluya naturalmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Velázquez destacó que, aunque el Ejido Soledad es el único con dotación regulada mediante tandeos del Río Santiago, otras comunidades agrícolas siguen en proceso de regularización para el uso de aguas tratadas.

Actualmente, las labores de riego se han reanudado, pero continúan bajo vigilancia para prevenir nuevas interrupciones.

Te puede interesar: Desmantelan "cárteles inmobiliarios": detenidos por extorsión y fraude

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Observan en el PRI "abandono" y "crueldad" en el sistema de salud
Observan en el PRI "abandono" y "crueldad" en el sistema de salud

Observan en el PRI "abandono" y "crueldad" en el sistema de salud

SLP

Ana Paula Vázquez

Arrastra un déficit de 2.5% del PIB desde la administración pasada, dice Frinné Azuara

Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles
Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles

Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Ayer se reportaron colapsos en bardas de un predio y una escuela

Documentan 549 casos de abuso vs. menores
Documentan 549 casos de abuso vs. menores

Documentan 549 casos de abuso vs. menores

SLP

Samuel Moreno

En 6 años, sólo dos casos han sido judicializados y uno ha llegado a sentencia

Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional
Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

SLP

Rolando Morales

Vecinos denuncian que el cambio contraviene la NOM-034 sobre señalización vial.