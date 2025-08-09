logo pulso
Observan en el PRI “abandono” y “crueldad” en el sistema de salud

Arrastra un déficit de 2.5% del PIB desde la administración pasada, dice Frinné Azuara

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 09, 2025 10:16 a.m.
Frinné Azuara Yarzábal/Foto: Archivo

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, advirtió que el Sistema Nacional de Salud atraviesa una “crisis terrible”, con un déficit de 2.5% del PIB desde la administración pasada, y señaló que el derecho a la atención médica, establecido en la Constitución, “ha sido nulo” para la población.

De acuerdo con la legisladora, instituciones como el IMSS y el ISSSTE presentan una grave escasez de insumos, equipo y medicamentos, lo que provoca que pacientes reciban únicamente recetas sin poder surtirlas. Azuara afirmó que esta situación ha derivado en muertes evitables, como el caso de una joven en Ciudad Valles, y sostuvo que desde 2018 han fallecido alrededor de 4 mil menores por falta de quimioterapia y más de mil por tosferina, además de 4 mil por sarampión.

La diputada indicó que la mortalidad por enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares se ha incrementado por la falta de atención médica. Aseguró que incluso personas con seguridad social optan por servicios privados: seis de cada diez derechohabientes, según dijo, acuden a atención particular. El gasto promedio anual de bolsillo en salud pasó de 4 mil 112 pesos en 2018 a 6 mil 143 en la actualidad, un incremento del 54%.

También cuestionó la reducción del presupuesto para vacunación y la reaparición de brotes de sarampión en el país, fenómeno que, afirmó, no se había registrado con muertes anteriormente. Sostuvo que la falta de medicamentos no obedece a incapacidad del gobierno, sino a decisiones políticas, privilegiando proyectos como Pemex y el Tren Maya por encima de la atención a la salud.

Azuara Yarzábal calificó como “abandono” y “crueldad” la postura del actual gobierno federal frente al sistema de salud, y advirtió que esta situación afecta a todos los estados, incluidos San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, donde las y los trabajadores carecen de insumos y la población enfrenta angustia y desesperación para recibir atención médica.

