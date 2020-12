Obtienen amparo para reparar escuela

El Poder Judicial de la Federación otorgó la suspensión definitiva a la escuela primaria Emiliano Zapata del municipio de San Vicente Tancuayalab, para que la Secretaría de Educación se haga cargo de todo el proceso de rehabilitación y dignificación de espacios.

Se trata de un plantel que se encontraba en altas condiciones de inhabitabilidad, informó el abogado José Mario de la Garza Marroquín.

Explicó que en el proceso las autoridades educativas pretendían defenderse en el juicio de amparo diciendo que no había recursos ni asignaciones de dinero para esa escuela en el presupuesto.

Entonces, el fallo emitido por el juzgado para la suspensión definitiva establece que tratándose de derechos humanos, las autoridades no pueden usar de pretexto la falta de recursos.

La sentencia obliga a buscar la manera de encontrar ese dinero para que sea aplicado en la escuela y dejarla en buenas condiciones.

El litigio forma parte de una serie de promociones de juicios de amparo para el acceso a salud, educación y agua, promovidos porque las autoridades suelen encontrar la salida fácil de decir que no tienen dinero, y entonces no se consideran sujetos obligados, condición que el juez consideró para referir qué la falta de recursos no es sinónimo de que la escuela no tenga que estar en buenas condiciones.