Octavio Pedroza llama a la unidad para construir el San Luis que todas y todos merecen

"San Luis Potosí nos necesita a todos y por eso vamos a construirlo porque así lo merecen todas y todos", afirmó Octavio Pedroza Gaitán, quien en compañía de los presidentes nacionales del PAN, Marko Cortés Mendoza; del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva y del presidente estatal de Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat, se registró como candidato a la gubernatura por la Coalición "Sí por San Luis Potosí" ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Posteriormente, en el estacionamiento del Estadio "Alfonso Lastras Ramírez", emitió un mensaje a los asistentes que estuvieron en sus vehículos y siguiendo los protocolos sanitarios, quien junto con su esposa Gabriela Nales y sus hijas Gabriela y Marisol, el abanderado inició su mensaje rindiendo un homenaje a los que han perdido la batalla contra el coronavirus y al personal de la salud que está dando todo por los enfermos de este virus.

"Es un día histórico para San Luis Potosí, hoy hemos vencido las barreras ideológicas y partidistas que nos mantenían separados, hoy sabemos que unidos podemos vencer cualquier obstáculo, y podemos hacer más para resolver los problemas que aquejan a todas las familias potosinas, por eso es el gran mensaje que podemos enviar a nivel nacional y sentar las bases de lo que se puede lograr a través de la coalición", aseguró Pedroza Gaitán.

Dijo estar listo para desde aquí decirle no a Morena y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el que se pueda tener un San Luis Potosí con oportunidades e igualdad para todas las familias potosinas, hacerle justicia a las cuatro zonas del Estado, "trabajar hombro con hombro, pero siempre y cuando podamos empeñar el máximo de nuestros esfuerzos para vencer el abstencionismo, aquellos que les hemos quedado mucho que deber, afuera hay cientos de ciudadanos que han perdido la confianza, aunque somos capaces de enarbolar la bandera de la honestidad, transparencia y del trabajo en conjunto", enfatizó.

Señaló que desde la familia hay que construir sociedad y por eso se sentirá acompañado por su esposa, hijas y nietos, "vamos a dejar la piel en esta batalla y no escatimaremos ningún minuto al día, porque quiero ganarme la confianza de cada ciudadano porque con unidad podemos hacer gobierno", apuntó.

El presidente del Partido Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat resaltó que la Coalición "Sí por San Luis Potosí" es histórica, porque dejan de lado sus intereses personales y habrá que enfrentar a la amenaza que se aproxima, "porque tenemos que hacer camino al andar, hay que ser inteligentes y fieles porque con Octavio Pedroza Gaitán podemos ganar".

En su intervención, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva dijo estar seguro que Octavio Pedroza será el próximo gobernador del Estado, porque no hay que dejar que Morena llegue a San Luis Potosí, debido a su ineptitud, ineficacia y el mal gobierno que han demostrado, porque carecen de la capacidad para atender las emergencias que se viven en México, y el claro ejemplo es la pandemia por el coronavirus.

También el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas coincidió en que se va a ganar la elección del próximo 6 de junio, "esta elección es la más importante en la historia de San Luis Potosí, porque queremos un gobierno con más y mejores oportunidades, caminando con paso firme, por eso Octavio Pedroza es un hombre honesto y el símbolo del crecimiento y progreso, pero esto se puede lograr con la suma y unidad de todos, ya que a este gobierno federal y a Morena les quedó grande el saco y han incumplido los compromisos que hizo en el 2018".

Finalmente, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza reiteró "ni Morena y menos la delincuencia gobiernen San Luis Potosí, por eso estamos aquí y venimos a decirle a Octavio Pedroza que vamos con todo y vamos a ganar la gubernatura, porque los partidos politicos ya hicimos la parte que nos pedía la ciudadanía, para no dividirnos ni pulverizarnos".

Entre los asistentes estuvieron el senador con licencia y coordinador de la mesa política de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Marco Gama Basarte; los presidentes estatales del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández; del PRI, Elías Pesina Rodríguez y la delegada nacional del PRD con funciones de presidenta estatal, Cristina Gaytán; el aspirante a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos; así como diputados locales y federales de los partidos coaligados.