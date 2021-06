Octavio ve factible revertir el resultado; tras corregir anomalías, en un distrito se recuperaron 13 mil 400 votos, dice

El candidato de la coalición, "Sí, Por San Luis Potosí", Octavio Pedroza detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que durante las sesiones de computo que se están llevando en los distritos electorales, se están encontrando anomalías que de resolverse podrían cambiar el resultado de la elección.

Apuntó que se presentó un extravío de boletas que la autoridad no pudo explicar donde se encontraban, "cuando empiezan los problemas más grandes es cuando se detecta el extravío de 8 mil 800 boletas que no saben explicar en donde quedaron", dijo.

Asimismo, enumeró las inconsistencias que se han presentado en los cómputos, como que el número de votos nulos es mucho mayor que la diferencia que anunció el PREP, siendo más del 3.5% de votos nulos, que emanan de votos donde se tacharon más de 2 partidos integrantes de la coalición, lo cual no era causa de nulidad, así como la aparición de boletas donde además de tacha con el crayón proporcionado por el CEEPAC, se encontraron marcas echas con una tinta distinta por otro candidato.

Destacó que en tan solo uno de los distritos electorales donde se está haciendo el recuento de las actas, se han recuperado más de 13 mil 400 votos a favor de su candidatura, los cuales no estaban computados, por lo cual indicó que es una muestra de las irregularidades en todo el Estado.

En este sentido, Pedroza Gaitán dijo que esperará al recuento total, pues dijo tener confianza en que se revierta el resultado o que se acerque la diferencia entre el primer y segundo lugar a un 1%, lo cual demandaría que se abran todos los paquetes electorales del Estado.

Indicó que no van a caer en provocaciones y amenazas de quienes hoy se sienten ganadores, "no se trata de la candidatura de Octavio Pedroza, aquí se trata de defender un principio superior, que es el respeto a la expresión ciudadana, no podemos bajar los brazos, vamos a ir hasta las ultimas consecuencias en apego a la Ley", dijo.

Finalmente, dijo que se esperaran los cómputos finales, los cuales dijo tener confianza en que darán un resultado distinto y apuntó que espera que estos terminen en el transcurso de la tarde o noche y dijo que hay distritos donde se podrían estar recuperando 3 mil o 5 mil votos que no habían sido contados.