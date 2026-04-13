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Ofertan piel de ocelote en redes sociales

Por Samuel Moreno

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
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Ofertan piel de ocelote en redes sociales

La organización ambientalista Selva Teenek Ecopark, dedicada a la rehabilitación y reintegración de la fauna silvestre mexicana a su hábitat en San Luis Potosí, denunció un presunto caso de comercialización de piel de ocelote, el cual habría sido detectado en redes sociales y vinculado a un estudiante del Instituto Tecnológico de Monterrey.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por la asociación, la oferta del producto derivado de fauna silvestre correspondería a un ejemplar de ocelote, especie considerada bajo protección en la legislación ambiental mexicana, lo que implicaría la posible comisión de un delito contra la biodiversidad.

La organización advirtió que la caza, posesión o comercialización de este felino representa una infracción grave, al tratarse de una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas, cuya presencia se ha visto reducida por factores como la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal.

Asimismo, expuso que el caso pone en evidencia la necesidad de reforzar la conciencia ambiental, incluso entre sectores con acceso a educación superior, donde persisten prácticas que atentan contra la conservación de la vida silvestre.

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Ante ello, la asociación hizo un llamado tanto a la institución educativa como a las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y, en su caso, se determinen las responsabilidades conforme a la normatividad vigente.

Finalmente, reiteró la importancia de proteger al ocelote en su entorno natural, al subrayar que su labor como organismo se centra en la rehabilitación y reintegración de fauna silvestre, con el objetivo de preservar las especies nativas de México.

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