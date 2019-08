Oficial mayor atribuye a "regularizaciones" el aumento de la nómina estatal

Con relación a las posibles sanciones a los servidores públicos que participaron en los cierres de las oficinas recaudadoras, Ada Amelia Andrade dijo que aunque están ejerciendo su derecho de manifestación, la Oficialía Mayor continúa con el diálogo con los representantes sindicales a fin de tratar de llegar a un acuerdo respecto al porcentaje que podrían aplicar al aumento salarial.

Comentó que esos empleados de gobierno que han participado en los paros laborales no cuentan con ningún tipo de permiso.

Señaló que por manifestarse no aplica ningún tipo de sanción, pero por no trabajar podrían aplicarles un descuento a su nómina por día no laborado.