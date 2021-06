Oficina recaudadora de Cuauhtémoc, sin placas para camionetas desde hace mes y medio

Usuarios de la Oficina Recaudadora No. 4 de la Secretaría de Finanzas, que se ubica en avenida Cuauhtémoc cerca del cruce con Uresti, se quejaron de que hace un mes y medio no hay disponibilidad de placas para camioneta y el personal de la dependencia no les define cuándo llegarán.

Algunos de ellos mencionaron que ya han dado varias vueltas a este centro recaudador sin poder conseguir sus placas.

La atención del personal, añadieron, deja mucho que desear, ya que no atienden a nadie si no es con cita a pesar de que el estado ya lleva, al menos, dos periodos en semáforo verde y por tanto, los protocolos de atención deberían ser modificados y ampliados.

En el acceso principal a la Recaudadora 4 se pudieron observar grupos de hasta 15 personas tratando de obtener información de su interés con un solo empleado que controlaba la puerta.

Otro aspecto del cual se quejaron las y los usuarios, es que la máquina de trámites automáticos instalada en un cubículo contiguo ha tenido fallas desde un asalto ocurrido en la Oficina el pasado 20 de abril, fallas que, al parecer, no han atendido los técnicos de Finanzas, lo que ha obligado al cierre intermitente del módulo.

En cuanto a las placas para otros vehículos parece que sí hay disponibilidad. Igualmente, otros trámites se desarrollan con normalidad aunque con las restricciones del sistema de citas.