Ofrece González Cázares seguridad y salud mental en Derecho

Georgina González Cázares rindió protesta este viernes como directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en un relevo que marca un precedente al ser la primera mujer en asumir ese cargo.

En sus primeras declaraciones como titular, señaló que su gestión tendrá como prioridad garantizar condiciones de seguridad e integridad para la comunidad universitaria, al considerar que se trata de un aspecto fundamental para el desarrollo académico y la convivencia interna.

La nueva directora informó que cuenta con un diagnóstico preliminar sobre la situación que guarda la facultad, mismo que será ampliado durante el proceso de entrega-recepción con el objetivo de contar con información precisa que permita definir acciones concretas a corto y mediano plazo.

Entre los temas que recibirán atención prioritaria destacó la salud mental, al reconocer que se han identificado problemáticas que requieren intervención institucional. En este sentido, adelantó que se impulsarán programas de acompañamiento dirigidos tanto a estudiantes como a personal docente y administrativo.

Respecto al consumo de alcohol y drogas al interior de la facultad, González Cázares afirmó que durante su administración el reglamento universitario se aplicará sin excepciones. Añadió que su equipo actuará con firmeza para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, informó que continúa la evaluación de perfiles para integrar su equipo de trabajo, incluidos cargos clave como la Secretaría General, cuyos nombramientos se darán a conocer en los próximos días.