logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

Fotogalería

Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ofrece González Cázares seguridad y salud mental en Derecho

Rindió protesta como directora y señaló que cuenta con un diagnóstico sobre la situación de la Facultad

Por Ana Paula Vázquez

Enero 30, 2026 03:22 p.m.
A
Georgina González Cázares / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Georgina González Cázares / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Georgina González Cázares rindió protesta este viernes como directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en un relevo que marca un precedente al ser la primera mujer en asumir ese cargo. 

En sus primeras declaraciones como titular, señaló que su gestión tendrá como prioridad garantizar condiciones de seguridad e integridad para la comunidad universitaria, al considerar que se trata de un aspecto fundamental para el desarrollo académico y la convivencia interna.

La nueva directora informó que cuenta con un diagnóstico preliminar sobre la situación que guarda la facultad, mismo que será ampliado durante el proceso de entrega-recepción con el objetivo de contar con información precisa que permita definir acciones concretas a corto y mediano plazo.

Entre los temas que recibirán atención prioritaria destacó la salud mental, al reconocer que se han identificado problemáticas que requieren intervención institucional. En este sentido, adelantó que se impulsarán programas de acompañamiento dirigidos tanto a estudiantes como a personal docente y administrativo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Respecto al consumo de alcohol y drogas al interior de la facultad, González Cázares afirmó que durante su administración el reglamento universitario se aplicará sin excepciones. Añadió que su equipo actuará con firmeza para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, informó que continúa la evaluación de perfiles para integrar su equipo de trabajo, incluidos cargos clave como la Secretaría General, cuyos nombramientos se darán a conocer en los próximos días.

LEA TAMBIÉN

En Derecho hubo fallas: G. González

Nueva directora de la Facultad dijo que la institución no puede seguir como si nada hubiera pasado

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrece González Cázares seguridad y salud mental en Derecho
Ofrece González Cázares seguridad y salud mental en Derecho

Ofrece González Cázares seguridad y salud mental en Derecho

SLP

Ana Paula Vázquez

Rindió protesta como directora y señaló que cuenta con un diagnóstico sobre la situación de la Facultad

Pide Comercio a dueños de antros cuidar a su clientela
Pide Comercio a dueños de antros cuidar a su clientela

Pide Comercio a dueños de antros cuidar a su clientela

SLP

Rolando Morales

Aseguró que tras una riña en el Centro Histórico se reforzaron medidas de seguridad

Disminuye cifra de detenidos por faltas administrativas: SSPC
Disminuye cifra de detenidos por faltas administrativas: SSPC

Disminuye cifra de detenidos por faltas administrativas: SSPC

SLP

Rolando Morales

El consumo de bebidas alcohólicas en vía pública es la conducta con mayor incidencia

Decreto de Patrimonio no detiene obra en el Saucito
Decreto de Patrimonio no detiene obra en el Saucito

Decreto de Patrimonio no detiene obra en el Saucito

SLP

Rolando Morales

El alcalde se comprometió a integrar solicitudes de vecinos al proyecto