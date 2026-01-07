UASLP: González Cázares y el saldo de un presunto ataque sexual

Georgina González Cázares asumirá la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para concluir el actual periodo institucional, luego de ser electa por mayoría del Consejo Directivo Universitario en una sesión extraordinaria realizada este miércoles.

El nombramiento se produjo tras la renuncia de Germán Pedroza Gaitán, quien dejó el cargo en medio de la crisis detonada por la denuncia de una agresión sexual contra una estudiante ocurrida dentro de la propia facultad en octubre pasado.

El proceso de relevo se había entrampado desde diciembre por impugnaciones legales, incluidas suspensiones sucesivas y un amparo que obligó a reponer la votación.

En el conteo oficial, González Cázares obtuvo 26 votos de las y los consejeros presentes, mientras que el académico Delgado Sam alcanzó 21 sufragios; la ex magistrada Luz María Lastras Martínez no recibió apoyo y se registraron cinco votos nulos. Ocho boletas quedaron sin utilizar.

Las papeletas no empleadas correspondieron a las consejeras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quienes abandonaron la reunión sin emitir su voto. El rector Alejandro Zermeño también se abstuvo de participar en la elección, al igual que otros y otras integrantes del órgano colegiado.

Con esta decisión, la Facultad de Derecho recupera su conducción formal después de casi dos meses de incertidumbre administrativa y jurídica.

La nueva directora deberá incorporarse de inmediato para garantizar la continuidad académica y encabezar el cierre del periodo, en un contexto donde el principal desafío será reconstruir la confianza de la comunidad estudiantil.