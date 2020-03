Ofrece secretario del Ayuntamiento disculpa pública a exoficial del Registro Civil (VIDEO)

Ante diversas autoridades, el Secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García ofreció una disculpa pública a Teresa Carrizales, quien fue desalojada en julio del 2019 y tras una recomendación que se emitió en septiembre de ese año.

Al tomar la palabra, el secretario general señaló que este es un hecho inédito en San Luis Potosí y que no es momento de enconos, rencores ni tiempos de personas vencedoras y vencidas.

Dijo que más allá de seguir abonando al debate, la autoridad municipal decidió poner fin a una resolución tanto en lo público como en lo privado y hacer prevalecer la salvaguarda de los derechos de Teresa Carrizales Hernández.

"Hoy le ofrezco una disculpa pública por haberla agraviado en la manera que sucedió y cumplir así con sus aspiraciones personales de justicia, quiero dejar en claro que no se trata de una disculpa pública forzada u obligada, sino de una disculpa sentida y sincera, con rostro humano", señaló.

Explicó que la actual administración, desde el día uno, aceptó en su totalidad la recomendación girada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y como garantía de no repetición se giraron instrucciones para dar una capacitación en materia de derechos humanos.

Al tomar la palabra, Teresa Carrizales Hernández señaló que esta lucha fue una pelea que se vivió entre desiguales, por lo que agradeció a su familia por acompañarla a lo largo del proceso y resaltó la importancia del acontecimiento, pues el hecho quedará registrado como un precedente histórico al ser el primer evento de disculpa pública, en donde la autoridad se responsabiliza del daño causado.

"Al ser una primera disculpa pública en San Luis Potosí y ser un tema nuevo en México, se debe dejar en claro que perdón no es amnistía y una disculpa pública no significa la resignación y el olvido de la víctima, significa la aceptación de la responsabilidad por parte de la autoridad", señaló Teresa Carrizales, quien en julio fuera desalojada por la policía municipal de la oficialía en donde anteriormente laboraba.

"El juicio político sigue, las carpetas penales siguen y yo tengo y no me reservo ningún derecho para en un futuro emprender alguna situación de índole civil que la verdad ni lo he meditado en el momento ni de índole administrativa", señaló Teresa Carrizales Hernández al ser entrevistada al término de la reunión en donde el Secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García ofreció una disculpa pública.

Al respecto señaló que esperaría que una vez que termine la contingencia epidemiológica se vote la procedencia del juicio político en contra del alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios.

"He platicado con los diputados y están conformes, están de acuerdo en que debe de proceder, con esta disculpa pública hay una aceptación del hecho y de que existió una violación en contra de mis derechos humanos por si alguien tenía la duda entonces sería una incongruencia que los diputados votaran por no proceder y por desechar el juicio político cuando la misma autoridad está aceptando que si ocurrieron los hechos", señaló.