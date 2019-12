Ojalá todas las historias de desaparecidas acabaran en una peda y una pin... crudota: 'El Mijis'

"Ojalá todas las historias de desaparecidas acabaran en una peda y una pinche crudota", declaró el diputado local, Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", luego de que se diera a conocer que Laura Karen Espíndola, quien era buscada por sus familiares el pasado martes en la Ciudad de México, no estaba desaparecida sino en un bar.

El legislador potosino destacó que pese a que Karen le mintió a su familia, la movilización que provocó su búsqueda es "una muestra de lo poderoso que es exigir juntos", por lo que pidió no dejar de hacerlo ante estos casos.

Tras las declaraciones de "El Mijis", usuarios de Twitter lo criticaron por celebrar la actuación de Karen Espíndola; sin embargo, el legislador reconoció que al mentir la joven, la "regó gacho" por no pensar en el contexto de violencia contra las mujeres en el que actualmente se encuentra el país.

Cabe recordar que el pasado martes se dio a conocer la desaparición de Laura Karen, luego de que le mandó mensajes a su mamá de que había abordado un taxi y posteriormente ya no se supo de ella. Fue localizada el miércoles y posteriormente se dieron a conocer videos que mostraban que se había ido a un bar.