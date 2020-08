"Opaco, combate a la corrupción"

El Partido Acción Nacional exigió a la Fiscalía del Estado que informe a la ciudadanía sobre el estatus en el que se encuentran las carpetas de investigación sobre las denuncias que presentó el alcalde de la Capital, Xavier Nava Palacios en contra del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez por actos de corrupción y desvíos de recursos.

Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del CDE del PAN, dijo que hasta hoy, ninguna de las fiscalías ha informado en qué estado se encuentran las carpetas de investigación que fueron abiertas ante las denuncias que ha presentado el municipio en contra de la administración de Gallardo Juárez.

"No se puede estar trabajando con tal opacidad en el sistema de combate a la corrupción en el Estado, por ello, es urgente que el fiscal general dé a conocer cómo han avanzado esas investigaciones o si no ha pasado nada; así como qué actos de la autoridad se han derivado de esas investigaciones y por qué hasta el momento no se han judicializado las querellas presentadas".

Aguilar Hernández recordó que estas denuncias son un tema que ocupan el interés de los potosinos y ya ha transcurrido más de año y medio que fueron presentadas, por lo que consideró que es tiempo suficiente para que las autoridades hayan trabajado.