Operador de la rueda de la fortuna de Fenapo sigue prófugo a un año de la tragedia

A prácticamente un año de que una mujer falleció al caer de lo más alto de la rueda de la fortuna de la Fenapo, el operador del juego se mantiene en calidad de prófugo, reveló la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares.

El pasado 21 de agosto de 2024, Irene del Carmen, de 39 años de edad, perdió la vida tras caer del juego mecánico en la Feria Nacional Potosina (Fenapo). La víctima era madre de tres hijos y originaria del Estado de México.

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que desde el año pasado el Poder Judicial obsequió una orden de aprehensión contra el responsable, sin embargo, no ha podido cumplimentarse por parte de la Policía de Investigación (PDI) debido a que se encuentra evadido de la justicia.

En entrevista, García Cázares recordó que el operador se trata de un adolescente oriundo de otra entidad, aunque por secrecía en la investigación no reveló en qué estado radicaba. Añadió que la FGE ya solicitó la colaboración de fiscalías de otras entidades, pero hasta ahora no ha sido posible localizarlo.

Tras el accidente, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) aplicó una multa de 5 mil 428.50 pesos, equivalente a 50 unidades de medida y actualización (UMA), a la empresa Roca, responsable del juego mecánico donde ocurrió el accidente mortal.

