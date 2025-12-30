Operativo "Invierno Seguro" se expande por frente frío no. 25

Ante el pronóstico de bajas temperaturas para esta semana, por la entrada del frente frío número 25, Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, mantendrá su operativo "Invierno Seguro" no solamente con las personas en situación de calle, sino en localidades rurales con cierto grado de vulnerabilidad.

El nuevo frente frío generará temperaturas mínimas de cuatro grados Celsius y máximas de 12 grados este martes, frente a lo cual, la dependencia municipal a cargo de Martín Bravo Galicia prevé un posible reparto de cobertores y colchonetas en localidades o colonias donde habitan personas de recursos escasos.

El funcionario calculó que este invierno se estarían repartiendo entre 500 y mil cobertores y 300 colchonetas en todo el territorio municipal. El operativo Invierno Seguro incluye atención médica a través de una ambulancia con paramédicos que acompañan a la brigada de Protección Civil en sus recorridos.

Además de este operativo invernal, Protección Civil reactivará a partir de este martes el operativo "Cohetón" para, en coordinación con la Guardia Civil de Soledad, hacer recorridos de prevención y vigilancia en torno al almacenamiento, venta y uso de productos de pirotecnia los cuales están prohibidos en esta demarcación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí