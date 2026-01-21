Operativos de seguridad dejan 31 detenidos y aseguramiento de drogas

Como resultado de los operativos permanentes de vigilancia, prevención y disuasión, autoridades estatales reportaron la detención de 31 personas por su presunta participación en faltas administrativas y diversos delitos.

De acuerdo con el informe, las detenciones derivaron de hechos relacionados con violencia familiar, acoso sexual, posesión de vehículos con reporte de robo, conducción con placas sobrepuestas, portación de arma prohibida, así como delitos contra la seguridad y el tránsito.

Durante estas acciones, elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron 74 dosis de droga conocida como cristal, 593.1 gramos de marihuana y dos dosis de cocaína, como parte de los resultados obtenidos en distintos puntos del estado.

LEA TAMBIÉN Adulto mayor frustra asalto en la Industrial Mexicana (video) Dos individuos intentaron robar en un hotel, pero se retiraron al activarse la alarma

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que estos operativos forman parte de una estrategia continua y reiteró su compromiso de mantener labores coordinadas y constantes para preservar la integridad y el bienestar de la población.