Operativos de seguridad seguirán hasta el 2026: EGC

Tras los buenos resultados obtenidos en lo que va de las festividades navideñas, que arrojan un saldo blanco y una disminución en los índices delictivos, los operativos del Gobierno Municipal continuarán en los próximos días y en algunos casos, como el de Conducción Segura, podrían aplicarse todo el año, informó el Alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos.

Indicó que la presencia policiaca en el Centro Histórico, plazas y centros comerciales, ha fortalecido la seguridad, ya que de manera discreta, sin generar inquietud, ha inhibido los hechos delictivos y ha propiciado la confianza y el acercamiento entre la policía y

la población.

Dijo que los indicadores son claros: gracias a la coordinación entre la Policía Municipal, la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional, no se han registrado homicidios dolosos, el robo a vehículos, a negocios y robo en general, han estado a la baja, lo que ha permitido a las familias disfrutar la decoración navideña y hacer sus compras con seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que respecta al operativo Conducción Segura, dijo que también ha sido muy positivo, pues ha reducido el número de accidentes. Indicó que se han atendido más de 60 casos en los que, en lugar de detener al infractor, se le impide manejar y se llama a un familiar para que lo lleve a casa y así evitar riesgos para ellos y a terceros, lo que es motivo de agradecimiento por parte de los mismos familiares. En este caso, Galindo Ceballos dijo que el operativo continuará hasta enero, pero ante los buenos resultados, se considera la posibilidad de aplicarlo todo el año durante los fines de semana

En cuanto al uso de pirotecnia, dijo que se tiene un estricto control en el cumplimiento a las medidas de seguridad y a la comercialización únicamente de los artefactos autorizados, aunque lo ideal es que se evite su uso por la contaminación, el riesgo y la afectación a personas con discapacidad y animales de compañía.