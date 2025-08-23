logo pulso
SLP

Otorgarán libertad anticipada a más de 300 personas

A partir de este lunes, se pondrá en marcha el nuevo programa en penales de la entidad

Por Iván Edmundo Rodríguez

Agosto 23, 2025 01:23 p.m.
Foto: SSPC

El Gobierno del Estado informó que pondrá en marcha este lunes 25 de agosto un nuevo programa de libertad anticipada que beneficiará a 328 personas privadas de su libertad de todos los centros penitenciarios de la entidad.

Este esquema surge, señalaron, de los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Post Penales y contempla un análisis integral de expedientes con la participación del Poder Judicial, la FGE y la Defensoría Pública.

"Con ello, se busca brindar una segunda oportunidad de vida a hombres y mujeres que cumplen con los requisitos, fortaleciendo su reintegración familiar, laboral y comunitaria".

La SSPCE subrayó que estas preliberaciones son un acto de confianza y esperanza, que simbolizan un nuevo comienzo basado en el respeto a la Ley y la dignidad personal.

