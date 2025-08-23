Otorgarán libertad anticipada a más de 300 personas
A partir de este lunes, se pondrá en marcha el nuevo programa en penales de la entidad
El Gobierno del Estado informó que pondrá en marcha este lunes 25 de agosto un nuevo programa de libertad anticipada que beneficiará a 328 personas privadas de su libertad de todos los centros penitenciarios de la entidad.
Este esquema surge, señalaron, de los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Post Penales y contempla un análisis integral de expedientes con la participación del Poder Judicial, la FGE y la Defensoría Pública.
"Con ello, se busca brindar una segunda oportunidad de vida a hombres y mujeres que cumplen con los requisitos, fortaleciendo su reintegración familiar, laboral y comunitaria".
La SSPCE subrayó que estas preliberaciones son un acto de confianza y esperanza, que simbolizan un nuevo comienzo basado en el respeto a la Ley y la dignidad personal.
