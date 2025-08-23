Legisladores va por regulación para cascos de motociclistas

Senadores, diputados, empresarios y especialistas impulsan normas y medidas legales que permitan frenar la proliferación de cascos de motociclistas, la mayoría importados, que no cumplen con las medidas de seguridad y son causantes de secuelas graves y muertes cuando ocurren accidentes.

En el acto "Seguridad que salva vidas: innovación y asequibilidad en cascos certificados", la diputada de MC, Patricia Mercado Castro señaló que 33% de las personas que mueren en accidentes viales son usuarias de motocicletas y existe una creciente preocupación en la opinión pública por estas cifras.

En ese sentido, dijo que los legisladores trabajan en la regulación del uso de transporte individual de motocicletas eléctricas y de combustión interna, a fin de superar la visión generalizada de que son vehículos peligrosos, así como buscar transformarlos en herramientas de transporte que ayuden a que los habitantes tengan una mejor calidad de vida.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, expuso que los accidentes viales son la cuarta causa de muerte a nivel nacional y el grupo más vulnerable en estos siniestros son los usuarios de motocicletas, por lo que es necesario garantizar la adquisición de cascos certificados a precios accesibles, así como fomentar la innovación para que estos dispositivos sean cada vez más seguros.

El senador por Morena consideró que este tipo de encuentros representan una oportunidad para impulsar políticas públicas y modificar los marcos regulatorios para favorecer la certificación, el acceso económico y la obligatoriedad del uso del casco, con un enfoque de derechos y equidad.

Por su parte, Gonzalo Peón, director ejecutivo ITDP México, señaló que se debe contar con una estrategia para que los millones de usuarios de motocicletas de nuestro país usen cascos certificados, incluso apostarle a crear un casco mexicano certificado que tenga el sello "Hecho en México".

Refirió que la legislación actual en esta materia debe actualizarse para garantizar la seguridad y movilidad vial; además reconoció que, entre las diversas acciones para apoyar el traslado de los ciudadanos, algunas empresas han bajado los costos de estos dispositivos y muchas otras dejaron de vender aquellos que no cuentan con una certificación.