Padre de Chuyita denuncia múltiples irregularidades en el proceso y exige respuestas a la Fiscalía

El padre de la adolescente de 14 años Chuyita Rodríguez Rodríguez, quien fue asesinada y su cadáver localizado la noche del pasado 15 de septiembre en Villa de Arista, se presentó con su abogado y una asesora jurídica en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir respuestas ante múltiples dudas, una de ellas es que desconfían que la persona detenida sea en realidad el asesino de su hija.

Jesús Rodríguez denunció ante los medios de comunicación diversas irregularidades de las cuales culpa no solo a la FGE, también a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), en este último caso afirman que no los acompañaron desde el primer día como se aseguraron las autoridades estatales.

Detalló que la mayoría de los protocolos que se debieron seguir tras el feminicidio de su hija no se realizaron, tales como el hecho de que no se preservó la escena del crimen, aparte el padre no pudo identificar ni reclamar el cuerpo, ya que se lo entregaron en un ataúd hasta el día que se llevó a cabo el funeral.

Asimismo, afirmó que no hay una autopsia que haya sido firmada por él, y que cuando se presentó a reportar la desaparición de su hija, en el Ministerio Público de Villa de Arista se le ignoró y le dijeron que esperara, porque quizás Chuyita se había ido con el novio.