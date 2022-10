Padre de Yezenia pidió que no se revictimice más a su hija con tanta manifestación, afirma el fiscal

Por medio del fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, el padre de Yezenia, la estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que mantiene el estatus de no localizada, supuestamente solicitó que no se revictimice a su hija con la convocatoria de marchas a su nombre.

Detalló que la tarde de ayer, tuvieron un nuevo contacto con la familia de la joven, la cual está consciente de que existe la alta posibilidad de que Yezenia se encuentre en Estados Unidos, país al cual presuntamente se trasladó por su propia voluntad.

"No hay un delito que perseguir por el momento, el día de ayer todavía tuvimos una plática con el papá de la joven, quien está consciente e incluso solicita que no se revictimice más a su hija con tanta manifestación, pide que los colectivos o la comunidad estudiantil que tampoco hagan gestiones en ese aspecto, puesto que él no lo ha solicitado", expuso.

Al respecto, el fiscal se manifestó respetuoso de estas manifestaciones, pero dijo que están llevando a cabo su labor, reiteró que Yezenia no está desaparecida, esto es que su no localización no está vinculada con un hecho delictivo.

Hasta el momento dicha información no ha sido confirmada por Yezenia, ya que ella no ha tenido comunicación ni con su familia, ni con las autoridades, desde el pasado 3 de octubre cuando se le vio por última vez por sus familiares.

Por su parte, por medio de sus redes sociales, el Frente Estudiantil de Mujeres Universitarias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se declaró ajeno: "a cualquier marcha y/o bloqueo convocada por compañeras y compañeros, nuestra prioridad son los espacios separatistas y la seguridad de nuestras compañeras. Únicamente hemos convocado a la protesta hoy viernes 7 de octubre a las 2:00 p.m. en la entrada principal de la Facultad de Derecho".

Esta mañana se mantienen bloqueos intermitentes en las inmediaciones de las facultades de Derecho, Administración y Contaduría, en las calles y avenidas de Tomasa Esteves, Venustiano Carranza, Uresti y Reforma.