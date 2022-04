Padres de pacientes del Centro de Autismo en SLP exigen su reapertura

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 2 (EL UNIVERSAL).- Virginia Ríos es madre de dos menores con trastorno autista, refirió que desde el 2020, cuando por cuestiones de pandemia y cambio de administración se cerró el Centro de Autismo del Estado, el avance social y de aprendizaje que tuvieron sus hijos decayó, por lo que junto con otras madres busca que el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Estado regrese el programa de terapias integrales para personas con este trastorno del espectro autista.

Explicó que la importancia del Centro de Autismo radica en que entre más rápido se detecte el trastorno en los menores, más rápido pueden integrarse funcionalmente a la sociedad, pues ejemplificó que su hijo fue diagnosticado a los dos años y pese a que durante cuatro años, cuando estuvo en operaciones el centro, su progreso ha sido más lento que el que ha tenido su hija durante el mismo periodo, ya que fue diagnosticada a los 18 meses de edad.

SLP registró 112 nuevos contagios y una defunción por Covid-19 en las últimas 24 horas

Hasta el momento, en San Luis se han acumulado 180 mil 654 casos y 7 mil 546 defunciones por Covid.

"Al cerrarnos el centro cerraron una puerta, no es lo mismo no tener la guía de las terapeutas", agregó.

Virginia Ríos explicó que el centro, además de permitirles a los padres de familia aprender la terapia que estaban realizando los menores, darles acompañamiento a los niños y niñas, les daban seguimiento en los centros escolares de todo el estado, debido a que las terapeutas acudían a las escuelas para verificar espacios de convivencia e impartir talleres a las y los docentes para poder enseñar de una manera más eficaz a los estudiantes con TEA.

Dijo que el programa integral se terminó cuando la pasada administración del Gobierno del Estado solicitó que el Centro de Autismo saliera de las instalaciones del CREE y se movieran al Temazcalli, además de cerrar los centros ubicados en Cedral y la Huasteca, así como despidos de las terapeutas. Y que pese al cambio de administración no se ha retomado.

Tras una reunión sostenida con representantes del DIF Estatal, Catalina Torres, secretaria de la Fundación Rincón Gallardo en San Luis Potosí, indicó que pese a que no se llegó a un acuerdo de reapertura del centro, se hicieron las diligencias correspondientes para que dentro de poco se pueda "construir el Centro de Autismo", en donde se les dé una atención integral a los menores y no sólo medicación para tenerlos controlados.

Destacó que además se puso sobre la mesa que se realizará una agenda de trabajo entre las autoridades correspondientes y padres de familia para que se trabaje en la reapertura del centro, sin importar su ubicación, sólo que se siga la metodología y que se dé un seguimiento puntual no sólo en terapias y acompañamiento, sino también en la integración de los menores en la vida social.

"Vemos más apertura que otras veces que nos han recibido, creo que la diferencia la hizo tener a la defensoría pública, porque la primera vez que vinimos fue bastante humillante, está vez fue mucho mejor", concluyó.