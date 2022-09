Pago a ejidatarios, puerta a un lío: Nava

Si las autoridades municipales capitalinas llegaron a acuerdo con ejidatarios de La Libertad y ya pagaron, se van a meter en un gran problema, porque no está resuelto el fondo del asunto, es decir, si los terrenos de La Libertad son propiedad o no de los ejidatarios, y por esa causa el incidente de violación a la suspensión está vivo y no puede darse por terminado el juicio, advirtió el exalcalde de la capital Xavier Nava Palacios.

Explicó que lo que viene no tiene nada que ver con el juicio sobreseído, porque hay dos intereses distintos, es decir el interés primero, que se refiere a un asunto entre el Ejido y el ayuntamiento. Dijo que lo que se está resolviendo en el juicio 288/2020, es el hecho de que se pongan o no de acuerdo el actual ayuntamiento y los ejidatarios.

El segundo interés, que no está resuelto, se refiere a la verdad jurídica. Precisó que no se ha discutido si la obra fue construida en terrenos del Ejido o no, interés que juzgó todavía más importante que el hecho de que se pongan de acuerdo o no.

En la versión digital del juicio 288/2020, el acto reclamado es una orden de aprehensión o presentación y remite a un amparo de ejidatarios no resuelto en el Primer Tribunal Administrativo, relacionado con una resolución en un juicio agrario.

Nava explicó que el juicio 288/2020 fue dado por terminado por un juez, pero el incidente de violación a la suspensión está vivo y se tiene que resolver porque es el fondo del asunto, y además, hay un bien a tutelar, que es el bien de la sociedad, de saber si se construyó sobre un ejido o no, o si se hizo bien o no, o si los recursos municipales invertidos en esa obra vial se ejercieron bien o no.

Dijo que el trayecto del anillo periférico oriente, es utilizado como vía de uso público desde el gobierno de Antonio Rocha Cordero, y todavía hay una etapa de regulación de la tenencia de la tierra que no considera esas áreas como parte del Ejido, que ahora y en el reconocimiento del Registro Agrario Nacional, cuenta con tres polígonos en la zona, que no se cruzan con el puente vehicular.