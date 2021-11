Paleteros protestan en El Saucito ante prohibición de venta

Afuera del acceso principal del cementerio de El Saucito, comerciantes informales protestaron por una aparente negativa del Ayuntamiento capitalino a que ellos realizaran su venta y pidieron al alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos "que cumpla acuerdos de campaña de que nuestros lugares serían respetados".

Al menos así lo expresó Gerardo García, representante de un grupo de vendedores de nieve de sabores y paletas heladas que denunció que no se les permitió la venta en el interior del camposanto, actividad que sus representados realizan desde hace más de 25 años y que dijo que está avalada "no nada más de palabra, sino por un documento firmado en 1995, el cual, la nueva administración municipal me lo quiere invalidar nomás así como así".