Paloma Aguilar se pronuncia por proteger la sierra de San Miguelito

En compañía de colectivos, Paloma Aguilar, aspirante a la candidatura al Gobierno del Estado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunció por la protección de la sierra de San Miguelito y advirtió que presuntamente mañana el Cabildo de la capital potosina sesionará, a fin de aprobar los Programas Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de Desarrollo Urbano del Centro de Población.

En entrevista desde esa zona serrana, señaló que no solo para ella, sino para las simpatizantes y militantes de Morena, así como para la ciudadanía en general, es importante la defensa del espacio ambiental, toda vez que es fundamental para el sistema hídrico de la ciudad.

Acusó que, mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han pronunciado a favor, el cuerpo edilicio capitalino estaría entregando a particulares un sector de la serranía.

"Lo que quieren (los regidores) hacer ahora, es adelantarse, lo que quieren hacer ahora, es hacerlo 'fast track'. Ni siquiera lo han dado a conocer a la sociedad en general. No podemos permitirlo; el día de mañana se va a reunir el Cabildo", expresó.

Aguilar Correa sentenció que no se puede permitir el "despojo" del punto natural, no solo porque las futuras generaciones reprocharán por no defenderlo, sino también por el impacto ecológico y social.