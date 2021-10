PAN, PRI, PRD y MC van juntos contra Ley de Ingresos y Miscelánea

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC adelantaron que votarán en contra de los dictámenes de la Ley de Ingresos, de la Miscelánea Fiscal y de la Ley Federal de Derechos que se dictaminará este lunes en la Comisión de Hacienda y del pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En la sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde anunciaron que votarán a favor de estas tres iniciativas.

Cabe recordar que estos tres dictámenes no requieren el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, simplemente se necesita una votación a favor de mayoría simple; es decir, 251 votos a favor de los 500 legisladores.

El secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano dijo: "el grupo parlamentario de Morena va a apoyar con sus votos los proyectos de dictamen en materia de Ingresos porque estamos comprometidos con el proyecto de transformación que encabeza el gobierno Federal de manera congruente con lo realizado en la primera mitad de esta administración".

La diputada panista Patricia Terrazas, expresidenta de la Comisión de Hacienda, adelantó el voto en contra de Acción Nacional porque consideró que en estos tres dictámenes hubo modificaciones mínimas y no significativas.

Por su lado, el expresidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Francisco Yunes Zorrilla, adelantó el voto en contra del Paquete de Ingresos porque, si bien no se aumentan ni se crean nuevos impuestos, aumenta la contratación de deuda y dijo que no pueden respaldar un conjunto tributario que lastima al sector exportador, agropecuario y pesquero.

Gilberto Hernández, diputado del Partido Verde, destacó que habrá más recaudación sin aumentar los impuestos ya establecidos, además que se crean más.

Hernández agregó que seguirán apoyando la conformación de un gobierno austero, honesto y sin privilegios: "Cuenten con el apoyo y respaldo del Partido Verde para seguir consolidando la transformación del país, principalmente a los más desfavorecidos".

El vicecoordinador del PT, Benjamín Robles, dijo que la política hacendaria ha sido un éxito en el país y la pandemia lo demuestra pues se están recuperando los empleos perdidos y es creíble el 4.1% de crecimiento planteado para el 2022.

"No hay aumentos en los impuestos actuales, ni se están creando más lo que demuestra es que vamos en esa ruta, no hay terrorismo fiscal, y se ven mal los partidos que se dicen de izquierda tratando de defender a la iniciativa privada", dijo Robles al anunciar su voto a favor.

El diputado de MC, Salvador Cano, dijo que no era posible encontrar medidas que respalden "a los bandidos" que se beneficiaron con la reforma energética del pasado ni a los bandidos que respaldan al director de la CFE, Manuel Bartlett.

También criticó el tope que se le pusieron a las donaciones, el criminalizar a los contadores y el registrar a los jóvenes en el Registro Federal de Contribuyentes.

Por el PRD, Marcelino Castañeda dijo que este paquete de ingresos no reactiva la economía e impulsa un terrorismo fiscal; además que ven una Miscelánea Fiscal lesiva contra los contribuyentes y los jóvenes.

En esta comisión se registraron aproximadamente 20 diputados como oradores para hablar a favor y en contra de estos tres dictámenes, y posteriormente se someterán a votación, y en caso de aprobarse pasarán al pleno de San Lázaro este mismo lunes.