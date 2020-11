PAN va en alianza con PRD en SLP y Nuevo León: Marko Cortés

El líder nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que están analizando en qué estados concretar alianzas electorales contra Morena, pues dijo que, a diferencia de lo que ocurrió en el 2018, ahora, en ningún caso sería una coalición a rajatabla.

En conferencia de prensa, Marko Cortés respondió a los militantes como el senador Damián Zepeda, quien se opuso a una alianza con el PRI, y dijo que en los casos que se soliciten alianzas con partidos con los que no hayan hecho coalición, se hará una consulta a la militancia que sea vinculante, para que éstas estén bien sustentadas y no habrá ninguna imposición.

"En esta ocasión para la elección del 2021, a diferencia de lo que ocurrió en el 2018, en ningún caso sería una coalición a rajatabla. Estamos construyendo desde lo local. De hecho, Paco, las propuestas de coalición vienen desde los comités estatales, desde los comités municipales. En caso de que quieran aliarse con partidos políticos que no nos hayamos aliado tendrá que hacerse una consulta a la militancia, consulta vinculante para que cualquier tipo de alianza venga bien sustentada en la realidad de un estado que permita darle viabilidad. Ninguna imposición. Sólo será la construcción que escucha las realidades distintas de cada lugar", aseguró Marko Cortés.

El líder panista aseguró que también Acción Nacional apostará por ir solos en los lugares en donde tienen la fortaleza suficiente para tener un buen resultado electoral.

"Vamos a ganar varias gubernaturas, vamos a ganar muchos municipios, pero hoy lo más importante es construir para México, para la democracia, para la libertad, para los equilibrios, para cuidar las instituciones, para cuidar de manera correcta el gasto público. Tenemos que construir una nueva mayoría opositora. Y así como en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y los gobernadores de la Alianza Federalista construyen entre gobierno pluripartidistas y en lo legislativo se construye desde lo pluripartidista, también se está analizando cada lugar, cada realidad para que donde sea necesario y donde sea posible, y donde lo estén pidiendo pueda darse esa viabilidad", aseguró Marko Cortés.

Marko Cortés adelantó que para la gubernatura de Nuevo León, lo que se tiene muy avanzado es una alianza PAN-PRD, y adelantó que buscan que no llegue la mancha morenista y afecte a un estado que es tan potente, con tanto crecimiento, con tanta generación de empleo y de oportunidades para su propia gente.

"Estamos en la búsqueda de construir los mejores candidatos, las mejores condiciones de competitividad y ya es esta misma semana en donde se tendrán que tomar las decisiones finales y registrarlas éstas ante el órgano electoral en el estado", dijo.

En el caso de San Luis Potosí, el líder panista presumió que quien de ahí resulte electo en la encuesta interna, va a ser quien vaya a encabezar esta coalición electoral, que están construyendo con el PRD.

"Nosotros lo dijimos muy claro, en San Luis Potosí tenemos con qué y tenemos con quién y cualquiera de estos cuatro aspirantes puede encabezar dignamente la contienda a la gubernatura. De hecho, cualquiera de estos puede ganar la gubernatura de San Luis Potosí. Y lo que hemos platicado entre ellos, que quien obtenga el primer lugar irá a la cabeza a la gubernatura. Quien obtenga el segundo lugar, irá seguramente ya a la ciudad de San Luis Potosí", adelantó Marko Cortés.

Recordó que a nivel federal va en una coalición parcial con el PRD, y estaría entre 75 a 150 distritos máximo, que es lo que la ley permite, "seguramente nuestro planteamiento pudiera ser de unos 100 distritos más o menos de una coalición parcial con el PRD a nivel de distritos federales".

"Estamos analizando otras posibilidades también que les den potencia a estos distritos, donde hoy las circunstancias ameritan la suma para poder lograr ese objetivo superior de construir esa nueva mayoría y poder reconducir la política económica, social, de seguridad en el país. Esta es una coalición", dijo Marko Cortés.