Pandemia aumentó maltrato animal

Durante los últimos seis meses de pandemia de Covid-19 se ha agudizado el maltrato animal en el estado, advirtió Claudia Anguiano Cañizales, representante de la organización Protectores Legales de Animales (Prolean).

Explicó que aunque se creía que durante la Jornada Nacional de Sana Distancia las personas que se quedarían en casa darían una mayor atención a sus mascotas, no fue sino solamente durante marzo y abril que hubo un buen comportamiento, sin embargo, de mayo a la fecha ha habido un incremento de reportes por maltrato.

"Los perros aparecían amarrados en los portones o en azoteas, a la fecha hay muchos animalitos abandonados en casas", agregó la activista.

Señaló que una de las posibles causas del abandono de mascotas es que ante la falta de ingresos derivado de la pandemia de Covid19, personas que solían arrendar un inmueble decidieron desocuparlo y dejar a su mascota, donde finalmente llegan a morir sin que nadie pueda prestarles auxilio.

Agregó que para mayo y junio se registraban dos o tres casos de maltrato animal por mes, sin embargo desde octubre a la fecha se reciben hasta siete reportes semanales, destacó que la mayoría de estos casos es porque dejan a perros amarrados.

Remarcó a la sociedad que la pandemia no limita las responsabilidades que implican el poseer una mascota o la búsqueda de alternativas en caso de no poder darles un sustento básico como el alimento, finalmente recordó que para que el maltrato animal no quede impune este podría ser sancionado desde 100 hasta 600 salarios mínimos.