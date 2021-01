Pandemia "nunca nos ha rebasado" en San Luis Potosí: Sedena

"La pandemia nunca nos ha rebasado" señaló el comandante de la doceava zona militar, Guzmar Ángel González Castillo, quien tiene a su cargo también el Hospital Covid de la nueva torre médica del Hospital Central, no obstante defendió que el semáforo rojo y las medidas que conlleva son precisamente para evitar que se llegue al punto del colapso.

"No, no estamos colapsando, pero las medidas extraordinarias que se estarán implementando a partir del lunes será precisamente para evitar ese colapso, no nos ha rebasado en ningún momento", comentó al ser cuestionado.

Asimismo, hizo el llamado a la ciudadanía a que atiendan estrictamente las recomendaciones sanitarias, ya que se han ido incrementando los casos tanto de contagios diarios como de hospitalizaciones y defunciones, por lo que en estos momentos lo más importante es evitar salir de casa y tomar todas las precauciones para cortar las cadenas de contagio.

González Castillo, indicó que el ejército estará colaborando en los filtros sanitarios que se instalarán a partir del próximo lunes en donde se revisará a las personas para detectar más casos y al mismo tiempo para poder reducir la movilidad de las personas, así como también que personas que ya tengan un proceso infeccioso de enfermedad respiratoria no anden en la calle.