Pandemia pega en la venta de artículos para mascotas

La venta de artículos para mascotas se ha visto afectada debido a la crisis económica por la pandemia de covid-19, puesto que los ingresos que se obtienen apenas representan un 50 por ciento de lo que habitualmente se registraba a la fecha en años anteriores, sostuvo Alejandro Villela Reyes propietario de una veterinaria.

Apuntó que en años pasados a partir del arranque del programa de descuentos y promociones "El Buen Fin" solía registrarse un alza en sus ventas de artículos como suéteres, collares y correas, sin embargo, en esta ocasión ha sido distinto ya que incluso se abasteció con menor cantidad de mercancía.

"Apenas empezaba el frío y ya comenzaba la venta de suéteres (...) desde el Buen Fin teníamos una temporada alta pero esta vez nosotros mismos no hicimos un stock muy grande de productos porque no vimos que hubiera mucho movimiento".

El también médico veterinario zootecnista, añadió que, en cuanto a temas de consultas, lo más requerido ha sido la atención de urgencias donde los dueños de mascotas buscan los costos más bajos que se les pueda ofrecer.

Destacó que, ante la suspensión de campañas públicas de vacunación y esterilización, que en teoría podría impactarles de manera positiva al tener más pacientes, no es así, ya que hay muchos animales como los rescatados por activistas que no cuentan con presupuesto y por su parte no los pueden dejar sin atención médica, puntualizó.