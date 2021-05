"Pandemia recrudeció la trata con fines de explotación sexual"

Durante la pandemia de la Covid-19, se recrudeció la trata con fines de explotación sexual, así como la pornografía y pornografía infantil en el país, advirtió Karla de la Cuesta Soria, presidenta de la fundación Karla de la Cuesta A.C.

Después de firmar un acuerdo de colaboración con diversos candidatos de Fuerza por México (FXM), enfatizó que el 90 por ciento de las mujeres que realizan dicha práctica, se encuentran bajo un esquema de explotación, sometimiento y "terrible" vulnerabilidad.

La activista lamentó que el 70 por ciento de la pornografía infantil consumida a nivel mundial, se produce en la República Mexicana, por lo tanto, "es algo que nos debe de doler en lo más profundo del corazón".

En entrevista, adujo que en San Luis Potosí existe mucha desatención para la niñez potosina, debido a las desigualdades en municipios del interior del estado y la región serrana, prueba de ello, es que en algunas zonas las niñas y adolescentes son intercambiadas por cualquier cosa.

Aunado a ello, alertó que los criminales "enganchan" a las menores de edad con promesas de empleo, sin embargo, terminan en una estructura de explotación en la Ciudad de México u otras entidad del país.

"Pensamos que la pornografía está muy normalizada. No es de 'ahí están bien contentas' (...) cuando tú le das click a un sitio de pornografía, sobre todo de pornografía infantil ni se diga. La gente no lo cree porque está normalizada la pornografía, y creemos que no pasa nada", externó.