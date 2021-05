Paola: el deporte potosino aún necesita apoyos

Si bien el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga no la apoyó, Paola Longoria, racquetbolista profesional potosina, quien actualmente es la número uno del ranking mundial, consideró que no fue una cuestión del mandatario estatal, sino de las personas encargadas del deporte en ese entonces, quienes no veían un futuro hacia los deportistas potosinos.

Rememoró que migró a Baja California, porque no fue apoyada en dicha administración. Aunque en la actualidad representa a Nuevo León, se dijo gustosa por encabezar de nueva cuenta a San Luis Potosí.

"Siempre lo he dicho. Soy orgullosamente potosina. Obviamente me encantaría un cambio en el deporte potosino. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden mejorar", comentó.

La deportista indicó que uno de sus objetivos a futuro, es alcanzar la titularidad de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), con el objetivo de promover modificaciones en favor de la comunidad deportiva del país.

En entrevista, matizó que no se trata de señalar a una persona, un gobierno o un sexenio. Ahora es momento de cambiar ese tipo situaciones en los atletas y el deporte potosino.

"Es momento de hacer un cambio. Lo mejor por San Luis y por el deporte potosino, lo único que, como atleta necesito, es apoyo. Desgraciadamente los deportistas tenemos calendarios ya organizados y son muchas las competencias que se necesitan pagar", concluyó.