Para 2026 Beca Universal "Rita Cetina" para estudiantes de primaria
La presidenta confirmó que en 2026 arrancará la Beca en nivel primaria.
Al presentar el Paquete Económico 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó la continuidad de todos los programas sociales de bienestar y anunció el arranque de un nuevo apoyo: la Beca Universal "Rita Cetina" para estudiantes de primaria.
El beneficio consistirá en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, que comenzará a entregarse de manera gradual a partir del próximo año.
Desde Palacio Nacional, la mandataria federal recordó que este fue uno de sus compromisos de campaña:
"Todos los programas de bienestar garantizados. Aumenta el número de beneficiarios en el caso de adultos mayores, y en el caso de becas de niños y niñas... el próximo año nos vamos a primaria, de manera gradual, como me comprometí en campaña", afirmó.
Actualmente, todos los jóvenes de educación media superior y los adolescentes de secundaria pública reciben beca. Con esta medida, el gobierno federal busca ampliar el apoyo a la etapa de educación básica, para garantizar que los estudiantes continúen en las aulas.
