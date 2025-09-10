Cierre en el Río Españita provoca complicaciones viales en la capital

La mañana de este miércoles persiste el único cierre a la circulación en la capital potosina a causa de las lluvias recientes, ubicado en el Río Españita, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas extremar precauciones y respetar la restricción.

En el cuadrante centro, el tráfico es de consideración, sobre todo en las inmediaciones de la Alameda, en avenidas como Universidad, Manuel José Othón y Constitución, donde la carga vehicular mantiene un avance lento.

Por su parte, la carretera 57 reporta flujo constante, aunque con mayor actividad en dirección a la Zona Industrial. En contraste, la avenida Salvador Nava Martínez registra tránsito intenso en ambos sentidos, principalmente en el tramo comprendido entre el distribuidor Juárez y la avenida Constitución.