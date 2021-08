Para informales, norma sanitaria es letra muerta

La movilidad de la ciudadanía en el Centro Histórico es mucha. En algunos establecimientos es notable que no se guarda la sana distancia e incluso hay personas que no traen cubreboca. Otras más que sí lo portan lo llevan de adorno porque lo traen de diadema, de barbiquejo o de gargantilla, menos cubriendo boca y nariz.

En un recorrido por los negocios se pudo observar que hay aglomeraciones en lugares como la Plaza de la Mujer, así como en la Plaza de la Tecnología donde no se respeta la sana distancia y algunos, aunque pocas, personas traían mal puesto el cubreboca.

En el pasaje Hidalgo las personas del comercio informal no cuentan con las medidas sanitarias, no portan cubreboca y no existe la sana distancia como se ha recomendado desde el inicio de la pandemia hace ya 17 meses, aproximadamente.

En los establecimientos formales se notó que cuentan con medición de la temperatura, ofrecen gel antibacterial y el personal que labora en los negocios porta cubrebocas.

En la explanada Ponciano Arriaga es más notorio el comercio informal, con presencia masiva de clientes, y los vendedores no han acatado ninguna medida de precaución.