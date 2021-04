Para mantener la paz social no hay que agarrar "moche" de la delincuencia: Adrián Esper

Adrián Esper Cárdenas, dijo en una entrevista que él se concentrará en mantener la paz social y no en negociar o emprender una lucha desigual contra los cárteles de la droga.

"No agarrar moche para que no haya preferencia en la guerra de los cárteles", agregó Esper Cárdenas.

El candidato a gobernador por el PES, dijo que en su gobierno se combatirán los delitos que más dañan a las familias, como el robo domiciliario y de autos, los secuestros y el cobro de piso a comerciantes.

"Concentrarnos en que no haya secuestros, que no se metan a robar a tu casa y se lleven tu televisión, que no te roben en tu changarro o tu tienda", comentó Esper Cárdenas.