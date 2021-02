Para preinscripción en línea no se requiere documentación de los alumnos: SEGE

"Para el proceso de preinscripción que inició el pasado martes, no se está requiriendo adjuntar documentación al correo electrónico, solo con que se escriban los datos de los alumnos y alumnas es suficiente, ya que no se tiene un formato o solicitud específica para dicho proceso", así lo indicó el secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, al mencionar que no es indispensable añadir documentos de las y los alumnos en el correo electrónico.

Detalló que en el correo electrónico de la escuela que eligieron la madre o padre de familia, deberán escribir los siguientes datos: nombre del alumno, CURP, domicilio, escuela de procedencia y señalar si tienen hermanos cursando algún grado dentro de la institución que seleccionó, y en el caso de quien desee adjuntar alguna documentación, por ejemplo el acta de nacimiento, este documento no tiene que ser de reciente expedición, sino que es suficiente con que sea un documento válido, además documentos que se hayan obtenido de manera digital deberán serán aceptados por los planteles escolares.

El titular de SEGE, expresó que la preinscripción no deberá estar condicionada a ninguna clase de aportación económica, y que este año por la contingencia sanitaria se están siguiendo las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud, "sabemos que este proceso este año es diferente, por lo que invito a los padres de familia y a las autoridades escolares a llevarlo de la mejor manera y participar en este proceso en línea, para no poner en riesgo la salud de todos".

Reiteró que, ante cualquier duda o solicitud de información, se puede consultar la página de internet de SEGE www.seslp.gob.mx, o comunicarse al centro de atención telefónica de la dependencia al 444 4998080, asimismo están disponibles las redes sociales oficiales que son: SEGE San Luis Potosí en Facebook y @SEGESLP en Twitter e Instagram.