Paro en Academia de Artes en la UASLP se extiende hasta el lunes

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Alumnos y docentes de la Coordinación Académica de Artes y la licenciatura de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) indicaron que mantendrán el paro de labores por lo pronto hasta el próximo lunes, en la espera de que se concreten las mesas de diálogo con la universidad para la resolución paulatina de las problemáticas y omisiones que enfrentan por parte del director de licenciatura Óscar Alejandro Montero.

Tras una reunión de al menos una hora que sostuvieron académicos y alumnos de Arte Contemporáneo con el rector, Alejandro Zermeño Guerra, y el Comité Académico de la UASLP, se acordó realizar una investigación sobre los señalamientos de los alumnos contra Óscar Montero, así como una serie de mesas de diálogos para que paulatinamente se desahoguen las exigencias e inconformidades por parte de las y los alumnos.

Abraham Verástegui, alumno de octavo semestre de la carrera, indicó que se encuentran en la expectativa de lo que se pudiera ir definiendo en la próxima reunión que se desarrollaría en la semana del 27 de febrero al 3 de marzo, por lo que hasta el próximo lunes el paro se seguirá manteniendo.

No obstante, puntualizó que como alumnos lo que más quieren es levantar el paro y continuar con su formación, pues en su caso al estar en octavo semestre, en vez de alzar la voz por sus derechos, tendría que enfocarse en su proyecto de tesis para titularse y concluir su licenciatura, por lo que confían en que paulatinamente se irán resolviendo las inconformidades expresadas.

Las y los alumnos de dicha carrera, expresaron que se mantienen firmes con su consigna sobre que la Coordinación Académica en Artes permanecerá cerrada hasta que se destituya el director, aunque explicaron que comprenden que será un tema que no se va a resolver de la noche a la mañana, por lo que confían en las mesas de diálogo.

Por su parte, Federico Garza Herrera, secretario académico de la UASLP, indicó en entrevista que el rector le ordenó junto con Claudia Gonzáles, Amaury Pozos y Jorge Pérez, ser comisionados para realizar las mesas de diálogo y abrir una investigación integral para revisar el funcionamiento de la Coordinación y la problemática en torno a ella.

"Un análisis de fondo, que pueda atenderse y solucionarse la problemática, naturalmente esto conlleva tiempo, no es una decisión tajante sí o no se va el director. Hay que analizar de raíz la problemática (...) y en función de eso ya poder tener un diagnóstico para podérselo presentar al señor rector y que sea él quien tome la decisión", concluyó.