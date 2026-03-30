Particulares contaminan río Paisanos

Habitantes de la colonia San Ángel Inn, ubicada al norte de la ciudad denunciaron que el tiradero de escombro en el río Paisanos continúa siendo una práctica frecuente que afecta el entorno y la seguridad de quienes viven en la zona.

Vecinos y padres de familia señalaron que la problemática es visible en las inmediaciones de la Escuela Primaria Urbana General Mariano Jiménez, ubicada sobre la calle Rincón de los Canarios, donde personas ajenas a la colonia acuden a dejar desechos de construcción a un costado del afluente.

Durante un recorrido realizado en el área, los inconformes expusieron que además del daño ambiental, existe preocupación por la presencia de personas que consumen bebidas alcohólicas e incluso otras sustancias cerca del plantel, lo que consideran un riesgo para los estudiantes.

A esta situación se suma el mal estado de la calle Santa Teresa de Jesús, por donde diariamente transitan niñas y niños para llegar a la escuela. De acuerdo con los vecinos, la vialidad carece de pavimento, lo que complica el acceso, sobre todo en temporada de lluvias.

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Por ello, solicitaron a las autoridades reforzar los rondines de vigilancia, aplicar sanciones a quienes sean sorprendidos tirando escombro, así como intervenir en la limpieza del río Paisanos. También pidieron que se atienda la pavimentación de la calle, al considerarla una necesidad urgente para la seguridad de los estudiantes.