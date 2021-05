Partido Verde pretende engañar para evadir su responsabilidad en un delito electoral: PAN

El Partido Verde Ecologista (PVEM) es el único que ejerce la práctica de entrega de tarjetas con falsas promesas y engañar a la ciudadanía, afirmó Verónica Rodríguez Hernández, vocera de la campaña política del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular.

Tras la denuncia presentada por la coalición "Sí por San Luis" tarjeta conocida como "La cumplidora", ofrecida por el candidato del Partido Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona, su comité de campaña a través de su representante, la expanista Sonia Mendoza Díaz respondió con la difusión de una supuesta "tarjeta rosa" con la imagen del candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán.

Al respecto, Rodríguez Hernández afirmó que la reacción del Partido Verde "es una muestra más de que ya no saben que inventar, porque definitivamente quien lleva la preferencia electoral y será el próximo gobernador del Estado es sin duda alguna Octavio Pedroza.

"La verdad es que da risa que horas después que se presentó la denuncia ante las autoridades electorales y de la Fiscalía General de la República se difundiera un video, mismo que si lo analizamos detenidamente, es un plástico que carece de valor, porque no contiene la clave del banco que la emite, el número de la tarjeta parece que iba del 1 al 10, y la fecha de vencimiento es hasta el 2027, es ilógico, de igual forma está la otra imagen que circulan de salario rosa, de verdad no saben qué inventar para evadir su verdadera responsabilidad y delito electoral en que han incurrido los del Verde Ecologista de México", detalló.

Asimismo, consideró una lástima que la candidata plurinominal del Partido Verde Ecologista, Sonia Mendoza, con todos los años que tiene en la política y como abogada con posgrados, no conozca la normatividad y solo recurra al golpeteo político.

"El artículo 143 quater del Reglamento de Fiscalización del INE es muy claro, pues menciona la prohibición de los candidatos de entregar algún beneficio directo, indirecto, mediato, o inmediato en especie o efectivo que implique la entrega de un bien o servicio", explicó.

Indicó que el candidato a la gubernatura de la coalición "Sí por San Luis Potosí", no ha entregado absolutamente ninguna tarjeta a diferencia del candidato Ricardo Gallardo Cardona.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que conozca bien quiénes son los que realmente entregan ese tipo de prebendas como tarjetas, despensas y otro tipo de apoyos.

Rodríguez Hernández pidió a las autoridades electorales y de la Fiscalía General de la República actuar en consecuencia, porque deben investigar y las pruebas existen, ya que sí deben imponer una sanción, debido a que está comprobado el delito electoral en el que incurrieron.