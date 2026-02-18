PC clausura un asilo

La Coordinación Estatal de Protección Civil iformó ayer por la tarde que en un operativo de verificación, procedió a la clausura total del asilo "La Aldea de los Abuelos A.C.".

La institución operaba en una finca localizada en la avenida Mariano Jiménez y el cierre se ordenó tras detectar graves omisiones que ponían en riesgo la vida de sus residentes.

Señala la dependencia que por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se aplicó esta medida preventiva debido a que el lugar presentaba, entre otras irregularidades, falta de Visto Bueno y Opinión Técnica vigente.

No contaba con extintores cargados adecuadamente ya que los existentes estaban vencidos y obstruidos.

También se detecto una ausencia total de señalética, detectores de humo y lámparas de emergencia.

Al momento del cierre, en el sitio se encontraban 13 hombres y nueve mujeres con una edad que oscila entre los 67 y los 85 años de edad.

Los ancianos ahora cuentan con el respaldo de las instituciones para garantizar su integridad.

"La seguridad de nuestros adultos mayores es una prioridad", señaló la Coordinación Estatal de Protección Civil en su comunicado oficial.