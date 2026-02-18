logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

PC clausura un asilo

Por Redacción

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
PC clausura un asilo

La Coordinación Estatal de Protección Civil iformó ayer por la tarde que en un operativo de verificación, procedió a la clausura total del asilo "La Aldea de los Abuelos A.C.".

La institución operaba en una finca localizada en la avenida Mariano Jiménez y el cierre se ordenó tras detectar graves omisiones que ponían en riesgo la vida de sus residentes.

Señala la dependencia que por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se aplicó esta medida preventiva debido a que el lugar presentaba, entre otras irregularidades, falta de Visto Bueno y Opinión Técnica vigente.

No contaba con extintores cargados adecuadamente ya que los existentes estaban vencidos y obstruidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También se detecto una ausencia total de señalética, detectores de humo y lámparas de emergencia.

Al momento del cierre, en el sitio se encontraban 13 hombres y nueve mujeres con una edad que oscila entre los 67 y los 85 años de edad.

Los ancianos ahora cuentan con el respaldo de las instituciones para garantizar su integridad.

"La seguridad de nuestros adultos mayores es una prioridad", señaló la Coordinación Estatal de Protección Civil en su comunicado oficial. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne
    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    SLP

    Martín Rodríguez

    El arzobispo de San Luis Potosí destaca la importancia de la caridad y el servicio más allá de la abstinencia tradicional.

    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos
    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos

    Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"

    SLP

    Pulso Online

    La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash
    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"

    SLP

    Redacción

    Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador

    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro
    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro

    Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro

    SLP

    Pulso Online

    Comercio y la SSPC realizaron el retiro de estructuras, lonas, vehículos y diversos objetos en vía pública