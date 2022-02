PDI ignoró llamados de auxilio de una mujer hasta que su expareja la mató; CEDH emite recomendación

Una mujer fue asesinada frente a sus hijas en el municipio de Rioverde en el 2018, presuntamente por su expareja, quien ya tenía órdenes de aprehensión por los delitos de violación y abuso sexual en contra de las niñas, sin embargo, la Policía de Investigación (PDI) no cumplimentó dichas órdenes, según consta en una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Derivado del asesinato, el organismo autónomo local emitió la Recomendación No. 20/2021 a José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Amado Jiménez González, entonces comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación y Miguel Ángel García Amaro, encargado de Despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

De acuerdo con los datos recopilados en el expediente 1VQU-0083/2018, el 6 de junio del 2018, Rocío madre de 34 años, recibió balazos a manos de Victor N. en el barrio La Cofradía, esto, frente dos de sus hijas menores de edad.

El día del atentado, Rocío recibió un mensaje de texto de Víctor, amenazándola con matarla; más tarde le expresó a su madre percibir una sensación de miedo.

Fue alrededor de las 23:00 horas que el asesino arribó en una motocicleta a la tienda de abarrotes donde la mujer laboraba, caminó unos pasos y la agredió a quemarropa con tres disparos, uno en un brazo, otro en una pierna y el último en la frente.

Como pudieron, sus familiares la trasladaron al Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" por la gravedad de las lesiones, donde falleció el 13 de junio de 2018.

En la documentación de la CEDH, advirtió que Rocío acudía de forma permanente al Ministerio Público de la Subprocuraduría de la Zona Media para brindar datos del paradero de Víctor N., no obstante, le decían que no contaban con vehículos para movilizarse, no tenían viáticos y tampoco había personal que cumplimentara la ejecución de la orden de aprehensión.

Entre los puntos recomendatorios, la CEDH solicitó: reaparición integral del daño, colaborar para el Registro Estatal de Víctimas; instruir para crear medidas de protección a favor de víctimas de violencia de género; cumplimentar las órdenes de aprehensión; e iniciar procedimiento administrativo en contra de cinco elementos de investigación.