Pensar distinto, no es odio, revira iglesia al LGBTTTI

"Pensar diferente, no es pensar con odio. Pensar distinto, no es odio; es simplemente pensar distinto. Distinguir no es discriminar", respondió Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Dijo Priego Rivera lo anterior luego que la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) anunció que denunciaría a Priego Rivera y al arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero, ante la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Segob por presuntos "discursos de odio".

En el arzobispado, Priego Rivera estructuró su respuesta en cinco puntos, cuyo contenido, sentenció, no existe promoción de odio hacia dicho colectivo de la sociedad civil.

El portavoz arquidiocesana declaró que la prensa es testigo que "nunca" se ha hablado con desprecio hacia los integrantes homosexuales y que "la persona que los trate con desprecio, es despreciable".

"Siempre los hemos respetado y los seguiremos respetando. Reiteramos lo que siempre hemos dicho: nadie puede discriminar a nadie por su condición sexual. Únicamente hemos expresado nuestra posición sobre el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer", declaró.

Priego Rivera reclamó que negar a la Arquidiócesis de San Luis Potosí la posibilidad de opinar, pone en riesgo a la democracia del país, dado que debilita la libertad de expresión en general.