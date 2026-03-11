Peritos evalúan daños en parroquia La Compañía

Peritos en diferentes materias realizan estudios para determinar la gravedad y el monto de los daños en el templo del Sagrario (La Compañía), con el fin de determinar qué recursos se necesitarán para la restauración de los daños hará una evaluación de los daños causados durante las protestas del 8M, informaron el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe y el párroco del templo Jorge Aurelio Ramírez Torres.

El arzobispo explicó que miembros de la sociedad civil ya ofrecieron su ayuda para repararlo.

Agregó que de todos modos revisan la gestión con el Gobierno Federal para que se vea si hay un fondo que permita restaurar los daños en el templo. En todo caso, los daños serían evaluados a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Añadió que están en diálogo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para ver los términos en los que pudieran ser reparados los daños del inmueble.

"No son los muros por los muros, sino también toda la experiencia cultural y ahí hablamos de fe, de arte, de historia y de tradiciones, que el templo tiene como tal y que además representa la fundación de la ciudad".

Tanto el arzobispo Jorge Alberto Cavazos como el párroco Jorge Aurelio Ramírez, advirtieron que no se trata de promover acciones legales en contra de nadie, sino de que haya paz y reconciliación, pero también que se encuentre la ayuda para la reparación del templo.

"Queremos expresar que nos duele y que no es correcto, pero también hay personas que quieren ayudar y estamos haciendo un recuento de los años y a partir de ahí ir viendo qué se va a hacer", informó el arzobispo.

Dijo que peritos harán diagnóstico de cada pieza dañada y luego la cotización, porque precisamente un estudio de esta naturaleza lleva tiempo y también es la causa por la que no han retirado el grafiti del edificio, dijo el párroco del templo.

El arzobispo Cavazos Arizpe dijo que la iglesia no mandó a nadie a resguardar los templos para que nadie resultara lastimado.