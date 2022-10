Perro atacó a Galindo;lesiones serían leves

El área de Comunicación Social del Ayuntamiento capitalino aseguró que no fue de consideración el ataque que sufrió el alcalde Enrique Galindo Ceballos por parte de perros callejeros, en su visita de este domingo al fraccionamiento Barrio Vergel, dentro del programa municipal Domingo de Pilas con Mi Gobierno.

De acuerdo con la versión oficial, el alcalde intervino, junto con otras personas, en una pelea de canes en situación de calle.

Al tratar de neutralizar a uno de los animales recibió un arañazo o dentellada superficial en uno de sus brazos, sin embargo, continuó con el evento público en el citado sector.

Incluso, realizó un recorrido en bicicleta junto con residentes para conocer problemas y necesidades de la colonia, como la pavimentación de la avenida Josefa Ortiz de Domínguez la cual se comprometió a iniciar este mismo año si se cumplen algunos requisitos técnicos.

Si bien sus auxiliares consideraron que no se trató de un incidente grave, no se descartó que el alcalde acuda a revisión médica para descartar cualquier riesgo de contraer alguna enfermedad al tratarse de perros no domésticos y que, posiblemente, no cuenten con las vacunas básicas.

Galindo Ceballos llamó a la ciudadanía a ser responsable con el cuidado de los perros comunitarios y señaló que, a la fecha se han aplicado alrededor de 60 mil vacunas a canes. El universo es de al menos 300 mil ejemplares en la calle.