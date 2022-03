Persiste aún temor de enviar a menores a clases presenciales: Claudia Tristán

Si bien de forma sustancial se ha normalizado la actividad presencial en las escuelas, el reporte recurrente de los docentes es que los padres y tutores no quieren enviar a los alumnos a clases, refirió María Claudia Tristán Alvarado, diputada presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.

Ante el decremento de contagios y decesos por la Covid-19, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), dispuso normalizar la educación presencial, es decir, que, en la medida de lo posible, el alumnado regresa a las aulas, pero también mantener el sistema híbrido.

La congresista del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP), refirió que, de acuerdo con las versiones de los profesores, los padres se niegan a llevar a sus hijos, porque todavía no reciben la vacuna contra el nuevo coronavirus.

En contraste, exteriorizó que los tutores refieren que cuando tiene algún familiar enfermo en casa no se les envíen las tareas a sus hijos o responden en la escuela cuando se pregunta sobre determinada información. "Esas son las dos caras", comentó.

Por ende, valoró que, en tanto termina el presente ciclo escolar, lo más factible es optar por un sistema de educación híbrido, cuyo principal objetivo se centre en favorecer el interés superior de la niñez, el proceso de aprendizaje y la colaboración con los mentores.

"En algunas regiones decían: 'oblíguenlos a ir' y yo les decía no los podemos obligar a ir, en tanto no estén vacunados. O sea, ellos tienen esa apertura de no acudir (a clases presenciales) por no tener una vacuna", expuso.

Al respecto, el viernes pasado el Congreso del Estado aprobó exhortar con 21 votos a favor y 3 abstenciones, todas de diputados de Morena, a través de un Punto de Acuerdo, a que el Gobierno Federal diseñe e implemente de forma inmediata, la vacunación a menores de edad de 5 a 11 años