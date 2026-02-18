Persiste fuga de aguas negras en Niño Artillero

Una fuga de agua que presuntamente proviene de una alcantarilla ubicada sobre la avenida Niño Artillero, a la altura del Hospital Central, continúa generando escurrimientos que se extienden hasta la zona de la glorieta Bocanegra y la avenida Himno Nacional, sin que hasta el momento se haya resuelto de manera definitiva.

De acuerdo con comerciantes, estudiantes y transeúntes de la zona, el problema lleva ya varias semanas activo, pese a que en días anteriores personal del organismo operador Interapas acudió al sitio para realizar labores de desazolve. Sin embargo, señalaron que tras dichas acciones el escurrimiento persiste.

Mediante un recorrido se observó el vital líquido acumulado sobre la carpeta asfáltica, formando encharcamientos en distintos puntos del cruce vehicular. El agua corre por la pendiente natural de la vialidad, avanzando desde Niño Artillero hasta alcanzar la glorieta Bocanegra, prolongándose incluso hacia la avenida Himno Nacional y la calle Fray José de Arlegui.

Vecinos de la zona explicaron que este tipo de escurrimientos han sido recurrentes durante los últimos meses, lo que ha generado preocupación, especialmente por la presencia de múltiples comercios de alimentos en el sector y el posible riesgo sanitario que podría implicar el estancamiento del agua.

Asimismo, automovilistas que transitan por el área deben extremar precauciones debido a la acumulación del líquido sobre el pavimento, lo que puede provocar derrapes o afectaciones a los vehículos, particularmente en horas de mayor circulación.

Los afectados hicieron un llamado a Interapas para que realice una revisión integral de la red de drenaje en el punto señalado y se atienda de manera definitiva la posible fuga o colapso de la alcantarilla, a fin de evitar que el problema continúe afectando a quienes diariamente circulan.