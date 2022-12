Personas con Discapacidad exigen sensibilidad e inclusión en marcha para conmemorar su día

En la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esta mañana colectivos y organizaciones se movilizan para recordar a la población la importancia de garantizar los derechos e inclusión a dicho sector.

De manera simultánea, en otras ciudades del país, personas con discapacidad se manifestan como parte del movimiento Orgullo y Dignidad.

Aquí en la capital, las personas, quienes portan playeras verdes, se concentraron a las 9:00 horas del jardín de Tequis y partieron de ahí pasadas de las 10:00 horas hacia el Centro Histórico por la avenida Venustiano Carranza.

En su recorrido, las y los participantes, incluyendo a familiares y cuidadores de personas con discapacidad corearon, sin cesar, consignas exigiendo inclusión: "Queremos inclusión, sí, sí... ¿Y cuándo la queremos?... Ya, ya", fue el mensaje más escuchado.

Al llegar a la Plaza de Armas, el contingente tuvo que superar los obstáculos de la instalación de adornos navideños del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, pero lograron arribar frente a la sede del Congreso del Estado, en donde se realizó un mitin con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

"Si nosotros no tomamos las calles, esto no va a cambiar. El año pasado, fuimos más de 500. Hoy, no más de 150.

El llamado es para que regresen a estas actividades de manifestación y presencia. Invitamos a las cámaras empresariales, a las y los diputados y a otros sectores y personalidades, peto pocos asistieron", se señaló en los discurso.

Hubo presencia de algunas diputadas, así como de personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Entre las asociaciones, destacó la participación de Hero, Discapacidad Adquirida; Cuidadoras Potosinas; Familia en Movimiento, Pro Niño Down; Vida Independiente Mexico, San Luis Potosí; Fundación Abres My Lus, y el propio movimiento Orgullo y Dignidad.

Las y los oradores, tanto al micrófono como en lengua de señas mexicana, señalaron que todas las personas somos personas con discapacidad, ya sea a corto o largo plazo, y por ello la sensibilidad y empatía hacia quienes viven con esta condición debe crecer y ampliarse.

En México, se dijo, más de 30 millones de hogares tienen en su seno al menos a una persona con discapacidad.

Posterior a las intervenciones, se presentó una pastorela y otros eventos artísticos de visibilización.





*Con información de Leonel Mora y Rubén Pacheco