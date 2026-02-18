logo pulso
Pescados y mariscos aliementos preferidos de la temporada

"La Mojarrita" en el Mercado Hidalgo es uno de los espacios para degustarlos

Por Martín Rodríguez

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Pescados y mariscos aliementos preferidos de la temporada

Llegó la temporada del pescado y "La Mojarrita" lo sabe. Iván Flores, "La Mojarrita", abriga la esperanza de que 2026 sea un año decisivo para que los miles de clientes o gente que camina alrededor del centro histórico, se meta al Mercado Hidalgo, para consumir alimentos preparados del mar.

Para él, consumir productos de temporada puede costar 30 por ciento menos en los mercados municipales, si se les compara con pequeñas fondas o restaurantes o en su caso con los establecimientos gourmet.

Dijo que hay años en lo que es necesaria mayor promoción de los establecimientos, para que los clientes acuden a los mercados y constaten la ventaja de llegarle al sazón tradicional.

Para él, incluso es mucho más fácil negociar con los clientes, porque no eres lo mismo suministrarles un pescado grande que uno chico para un mismo platillo, condición que no se ve en otro tipo de negocios. Sin embargo, asegura que esas negociaciones les permiten que los comensales que aprovechan la cuaresma para consumir productos del mar, puedan irse con un platillo que tal vez sea más barato que en otros lugares, porque eso se deriva de las negociaciones y del tamaño del producto. 

Precisa que en el mercado es muy frecuente que los propios clientes tratan de negociar el menor precio posible y es justo ahí donde caben las negociaciones. Esa condición permite "jugar" con la venta de los clientes para ver si por ejemplo se comen un pescado grande, mediano o chico, de manera que ambos lados de la negociación salgan ganando. 

Admitió que lo que falta ahora es que suba la publicidad para los mercados municipales, y para ello consideró que es necesario que la instancia que sea la competente para tomar esa decisión, promueva los mercados en tiempo y forma.

