Pese a críticas, dice Gallardo que seguirá con los cambios en el gabinete, incluso el último día de su mandato

Ante los cuestionamientos por la alta rotación en el gabinete estatal, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que luego de realizar evaluaciones de las y los funcionarios, así como de su trabajo, es cuando decide hacer los cambios, los cuales, dijo, no dejará de hacer hasta el final de su mandato.

Agregó que en el sexenio de Juan Manuel Carreras López no se realizaron cambios a pesar de ser necesarios, "tenían funcionarios que no servían, pero ahí los dejaban que hicieran sus chingaderas, robaban, saqueaban, les valía madre, eran huevones y no pasaba nada, no los cambiaban".

Gallardo Cardona indicó que seguirán haciendo los cambios que sean necesarios hasta que funcionen al cien por ciento, "y si el último mes de mi mandato, vuelvo a hacer un cambio nada más para 30 días, lo vamos a hacer, porque se va a necesitar, nosotros dejamos de ser gobierno en cuatro años y hasta las 12 de la noche, y hasta esa hora podemos hacer un cambio, a las 11 de la noche para que en una hora haga un acta nueva y la entregue".

Finalmente, dijo que en los próximos días, el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez informará quién será la o el nuevo titular de la Secretaría de Cultura.